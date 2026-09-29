Die Zusammenarbeit startet zunächst in Frankreich und Belgien und soll später auf weitere Märkte ausgeweitet werden, teilte Akkodis am Dienstag mit. Zum Einsatz kommt dabei die KI-Plattform Elise von Biolevate, kombiniert mit der Expertise von Akkodis in den Bereichen Engineering, Validierung und regulatorische Anforderungen.