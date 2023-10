Aktien von Adidas sind am Mittwoch im frühen Handel in der Spitze um mehr als 5 Prozent auf 180 Euro angesprungen. Auf dem höchsten Stand seit Anfang September ging ihnen dann aber zunächst die Luft aus. Mit einem Plus von 3,8 Prozent hatten sie zuletzt aber weiter den Spitzenplatz im Dax inne.

18.10.2023 09:32