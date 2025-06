Der Verwaltungsrat der Adval Tech Gruppe hat Ralf Eble per sofort zum Mitglied der Konzernleitung ernannt. Der deutsche Staatsbürger und diplomierte Maschinenbautechniker verfüge über langjährige Führungserfahrung im internationalen Umfeld - unter anderem durch leitende Funktionen in Deutschland, Ungarn und China, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagabend.