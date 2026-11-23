Adyen verfügt über eine sehr starke Unternehmenskultur, und da Uytdehaage alleiniger Konzernchef werde, dürfte es keine voreiligen Änderungen in der Art und Weise geben, wie Adyen mit seinen Kunden umgehe, wie das Unternehmen seine Technologie entwickele und anschliessend an Kunden vermarkte, schrieb Analyst Sandeep Deshpande von der Bank JPMorgan in einer ersten Reaktion.
Branchenexperte Hannes Leitner von Investmenthaus Jefferies rechnet ebenfalls nicht mit unmittelbaren Veränderungen. Längerfristig seien diese aber möglich angesichts des zunehmenden Drucks durch den deutlich gefallenen Aktienkurs./mis/ck
(AWP)