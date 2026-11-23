Der Mitgründer des niederländischen Zahlungsdienstleister Adyen , Pieter van der Does, wird zum Jahresende als Co-Chef zurücktreten. Ingo Uytdehaage, der das Unternehmen seit 2023 gemeinsam mit van der Does leitet, übernimmt dann das Ruder allein, wie Adyen am Montag nach Börsenschluss mitteilte. «Nach 20 Jahren ist dies für mich der richtige Zeitpunkt, um mit einem positiven Gefühl und einer sehr guten Bilanz zurückzutreten», sagt van der Does, der Adyen 2006 mitgeründet hatte. Der Manager wird dem Unternehmen weiterhin als Berater zur Seite stehen.