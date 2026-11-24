Das Unternehmen ist seit 2018 an der Börse. Das Papier war von Anfang an stark gefragt. Bereits am ersten Handelstag hatte sich der Kurs vom Ausgabepreis in Höhe von 240 Euro fast verdoppelt. Die Bewertung ist von rund 7,5 Milliarden Euro zum Start bis auf knapp 90 Milliarden Euro in der Corona-Pandemie gestiegen. Damals schnellte die Nachfrage nach Online-Zahlungen nach oben. Zudem verschwand mit der Wirecard-Insolvenz ein wichtiger Konkurrent.