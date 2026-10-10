Bereits bekannt war, dass die Partei ein besonderes Augenmerk auf die Fähigkeit, das Justizdepartement (EJPD) oder das Verteidigungsdepartement (VBS) zu leiten, legen will - zumal sie dort am ehesten von einer Vakanz ausgeht. «Selbstverständlich ist die SVP offen für jedes Departement, wir stellen auch keinen Anspruch», sagte Thomas Aeschi zu Radio SRF.