Die Aktien wurden am 3. September 2026 börslich zu einem Preis von 12,40 Franken pro Aktie gehandelt, was einem Gesamterlös von 12,4 Millionen Franken entspricht, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hiess. Die platzierten Aktien stammen von einem ehemaligen und einem nicht-exekutiven Verwaltungsratsmitglied der Beteiligungsgesellschaft, dessen Amtszeit an der nächsten Generalversammlung endet.