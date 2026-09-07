Für das zweite Halbjahr zeigt sich Swiss Medical Network zuversichtlich. Die im ersten Halbjahr erzielten Fortschritte bei der Profitabilität, die weitere Verbesserung im ambulanten Geschäft sowie bereits eingeleitete Restrukturierungsmassnahmen sollen die Ergebnisentwicklung weiter stützen, heisst es. Zusätzliche Effekte aus der Neuordnung rund um die Privatklinik Lindberg dürften sich allerdings erst 2027 voll im Ergebnis niederschlagen.