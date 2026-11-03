Die Aevis-Tochter Swiss Medical Network hat ihre syndizierte Kreditfazilität von 150 Millionen Franken um ein Jahr bis April 2028 verlängert. Die Vereinbarung mit einem Konsortium aus neun Schweizer Banken umfasse zudem eine Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr, wie Aevis Victoria am Dienstag mitteilte. Die übrigen Konditionen bleiben unverändert.