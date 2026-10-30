Die Erlöse aus Übernachtungen nahmen um 1,8 Prozent auf 95,7 Millionen Franken zu, wie die Gruppe am Freitag mitteilte. Der durchschnittliche Zimmerpreis stieg um 5,4 Prozent auf 607 Franken, der Ertrag pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) um 5,1 Prozent auf 348 Franken. Die Auslastung blieb mit 57,4 Prozent stabil.