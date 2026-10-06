In der AfD mehren sich Stimmen, auf Forderungen nach einem Ende des Euros und einem deutschen Austritt aus der Währungsunion zu verzichten. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, sprach vor Journalisten in Berlin von innerparteilichen programmatischen Fortentwicklungen. Man habe den Euro jetzt so lange und alle hätten sich daran angepasst. «Ist wie bei so einer Ehe, je länger sie ist, desto teurer wird die Scheidung. Das heisst, da sind jetzt Fakten passiert, die wir anerkennen müssen.»