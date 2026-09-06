Migration, Bildung, Sicherheit - Wichtige Themen im Wahlkampf

Im Wahlkampf stand über allen Sachthemen die Frage, ob es die AfD an die Landesregierung schaffen könnte. Inhaltlich wurde heftig über Migration gestritten. Die AfD sprach von «Asylchaos», das sie stoppen wolle. In der Bildungspolitik war besonders der Plan der AfD umstritten, die Schulpflicht aufzuweichen und Eltern zu ermöglichen, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten. Auch die Ankurbelung der Wirtschaft, die innere Sicherheit mit der AfD-Forderung nach Bürgerwehren und die Strompreise spielten eine grössere Rolle.