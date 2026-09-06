CDU-Spitzenkandidat Schulze - erst seit Januar als Ministerpräsident im Amt - gestand das Scheitern seiner Partei ein. «Es ist für uns eine Niederlage», sagte der 47-Jährige. «Ich habe nicht vor, mit der AfD zusammenzuarbeiten», sagte er im MDR. Zuvor hatte Schulze in der ARD eine klare Antwort auf den Fortbestand der «Brandmauer» vermieden. «Wir haben Beschlüsse auf Bundesebene, aber wir haben eine Hochrechnung, die uns hart trifft. Deswegen müssen wir damit erst einmal umgehen.»