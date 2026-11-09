Medien: US-Geheimdienst schon länger alarmiert

Der «New York Times» zufolge war Trump bereits vor rund einem Jahr darüber unterrichtet worden, dass eine Frau mit einem engen Verhältnis zu Huang nach Erkenntnissen von US-Geheimdiensten als chinesische Spionen angeworben worden sei. Bei der Überwachung der aus China stammenden Frau sei festgestellt worden, dass sie Informationen nach Peking weitergeleitet habe, hiess es unter Berufung auf Sicherheitskreise. Trump entschied laut «New York Times», in der Sache nichts zu unternehmen.