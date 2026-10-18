Es ist unklar, wie schnell und in welchem Umfang sich Ägypten bei einem Gesuch tatsächlich beteiligen würde. Am wahrscheinlichsten sei, dass Ägypten dem Land bei der Abwehr von Drohnen und Raketen helfen würde, sagte Verteidigungs-Experte Alexandru Hudisteanu dem Nachrichtenkanal Al Jazeera. Nahost-Experte Tallha Abdulrazaq sagte dagegen, eine direkte Beteiligung der Türkei und Pakistans im Rahmen des sogenannten Mekka-Verteidigungspaktes sei zunächst wahrscheinlicher. Ägypten könnte aber mit seiner Flotte im Roten Meer versuchen, Versorgungswege der Miliz abzuschneiden.