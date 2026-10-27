Ein Gericht in Ägypten hat die Schliessung der unabhängigen Nachrichtenseite «Mada Masr» angeordnet, die als eine der letzten Bastionen für kritischen Journalismus im Land gilt. Das zuständige Gericht in Kairo befand Chefredakteurin Lina Attalah für schuldig darin, eine nicht registrierte Website zu betreiben, und verhängte die höchste Geldstrafe von umgerechnet rund 48.000 Euro. Das Gericht ordnete auch an, den Besitz von «Mada Masr» zu beschlagnahmen. Attalah kam nach dem Urteil in Gewahrsam der Sicherheitskräfte am Gericht, wie «Mada Masr» berichtete.