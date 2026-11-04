Die Auswirkungen des Hackerangriffs auf Ahold seien deutlich höher gewesen, als ursprünglich von ihr angenommen, schrieb Analystin Izabel Dobreva von der US-Bank Morgan Stanley in ihrem Kommentar. Unter normalen Umständen wäre der Bericht aus ihrer Sicht eher beruhigend, da der Konzern letztlich operativ besser abgeschnitten habe als am Markt gedacht. Wegen der gesenkten Prognose erwartet Dobreva aber, dass der Marktkonsens für den Gewinn je Aktie nun um bis zu drei Prozent sinken könnte.