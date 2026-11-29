Nach einem Ja wäre der Mehrwertsteuer-Normalsatz frühestens ab 2028 um 0,4 Prozentpunkte erhöht worden, von 8,1 auf 8,5 Prozent. Beim Sondersatz für die Hotellerie wären es statt wie heute 3,8 neu 4,0 Prozent gewesen. Das hätte die Mehrausgaben der AHV teilweise kompensiert. Nicht gestiegen wäre der reduzierte Satz für Güter des täglichen Bedarfs, etwa Esswaren, Medikamente und Zeitungen.