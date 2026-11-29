Mehr Geld für die Zusatzrente kommt allerdings vom Bund: Er übernimmt mit seinem Beitrag 20,2 Prozent von deren Ausgaben, also rund ein Fünftel. Der Bundesrat hatte mit Blick auf die zusätzliche AHV-Rente dem Parlament einen tieferen Prozentsatz beantragt, doch die Räte wollten die Mehrbelastung für den Bund durch die 13. AHV-Rente nicht reduzieren.