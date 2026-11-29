Nach Angaben des Bundesamtes für Statistik legten 55,2 Prozent der Stimmenden ein Nein ein. Und aus 24 der 26 Kantone kam ein Nein. Die Ausnahme machten Basel-Stadt und Neuenburg.
Am deutlichsten Nein sagten die Stimmberechtigten in den Kantonen Schwyz mit knapp 69 Prozent, Appenzell-Innerrhoden mit 68 Prozent und Uri mit 66 Prozent. Relativ knapp war die Ablehnung der Mehrwertsteuer-Erhöhung in den Kantonen Jura sowie in der Waadt mit je 51 Prozent. Freiburg sagte mit 53 Prozent Nein.
Kaufkraft-Argument aufgenommen
Lukas Golder, Politologe bei gfs.bern, sprach im Schweizer Fernsehen SRF von einer deutlichen Niederlage für Bundesrat und Parlament. Ein Kompromiss müsse an der Urne gut schmecken, und das sei bei dieser Vorlage nicht der Fall gewesen.
Die FDP habe mit dem Kaufkraft-Argument den Ball aufgenommen und eine aktuelle Diskussion ausgenützt, sagte Golder. Die AHV sei eine sehr populäre Sozialversicherung, aber junge Menschen wüssten nicht, ob sie später davon profitieren könnten.
Ausbezahlt wird die 13. AHV-Rente aber ohnehin. Im Dezember erhalten sie alle gegen 2,7 Millionen Pensionierte zum ersten Mal. Die AHV kostet das knapp 4,3 Milliarden Franken. 2035 dürften es dann über fünf Milliarden sein. Nach dem Nein wird der AHV-Fonds schneller schrumpfen, und der Zeitdruck für Reformen wird grösser.
Mehr Geld für die Zusatzrente kommt allerdings vom Bund: Er übernimmt mit seinem Beitrag 20,2 Prozent von deren Ausgaben, also rund ein Fünftel. Der Bundesrat hatte mit Blick auf die zusätzliche AHV-Rente dem Parlament einen tieferen Prozentsatz beantragt, doch die Räte wollten die Mehrbelastung für den Bund durch die 13. AHV-Rente nicht reduzieren.
Niederlage für den Bundesrat
Gewonnen haben nun SVP und FDP. Die SVP hätte es vorgezogen, wenn der Bundesrat die 13. Rente durch Einsparungen finanziert hätte. Die FDP hatte mit der Kaufkraft und der Mehrbelastung für KMU argumentiert und auf Strukturanpassungen bei der AHV gepocht. Die Rede war dabei auch von einem höheren Rentenalter.
Abstimmungsverlierer sind neben Bundesrat und Parlament auch SP, Mitte, Grüne, GLP und EVP, der Gewerkschaftsbund und Travailsuisse sowie die Landwirtschaftskammer des Schweizer Bauernverbandes. Sie hielten die höhere Mehrwertsteuer für nötig, um die AHV und damit die Renten sicher und stabil zu halten.
Sozialministerin Elisabeth Baume-Schneider hatte vor der Abstimmung gewarnt: Bei einem Nein gebe es Leistungskürzungen. «Wenn so viele Milliarden Franken fehlen, müssen wir über die Renten sprechen. Auch ein höheres Rentenalter wird auf den Tisch kommen», sagte sie Anfang November in einem Interview mit den CH-Media-Zeitungen.
Nächste Reform in Arbeit
Über die nächste grössere AHV-Reform (AHV 2030) dürfte das Parlament vom Frühjahr 2027 an debattieren. Ein höheres Rentenalter und neue Finanzierungsquellen enthielt die Vernehmlassungsvorlage nicht. Der Bundesrat behielt sich aber vor, eine höhere Mehrwertsteuer und höhere Lohnbeiträge vorzuschlagen, sollte die 13. Rente nicht ausreichend finanziert sein.
(AWP)