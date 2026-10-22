Nicht mehr verlangen kann man hingegen, dass Gäste den Müll ausserhalb der Unterkunft entsorgen. Airbnb hält zugleich die Tür für einige Ausnahmen offen: «So kann es zum Beispiel zumutbar sein, in Gegenden, in denen es Bären gibt, Gäste zu bitten, ihren Müll in einem für Tiere unzugänglichen Behälter zu entsorgen.» Airbnb-Nutzer zahlen in der Regel eine Reinigungsgebühr - und die Plattform will nicht, dass ihnen Dinge abverlangt werden, «um die sich eigentlich eine Reinigungskraft kümmern» sollte.