Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus will trotz knapper Triebwerke in diesem Jahr wie geplant 820 Jets ausliefern. Vorstandschef Guillaume Faury hält an diesem Ziel fest, obwohl der europäische Dax-Konzern dazu in den letzten drei Monaten mehr als 300 Maschinen an seine Kunden übergeben müsste. Der kriselnde Konkurrent Boeing aus den USA musste derweil die Auslieferung seines grössten Jets 777X um ein weiteres Jahr verschieben. Während Airbus seinen Gewinn weiter in die Höhe treibt, verliert Boeing eine weitere Milliardensumme.