Es handele sich jedoch nicht um ein Sicherheitsproblem. Airbus habe bereits eine Lösung entwickelt. Dabei müssten die Träger nicht ausgebaut werden. Die betroffenen Flugzeuge könnten weiter betrieben werden. Das Fachmedium «The Air Current» hatte von mehreren Hundert Flugzeugen mit unzureichendem Korrosionsschutz berichtet.