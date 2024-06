Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus hat bei der Auslieferung neuer Jets im Mai nachgelassen. Für sein Jahresziel von rund 800 Verkehrsflugzeugen muss sich der Dax-Konzern jetzt noch stärker ranhalten als ohnehin schon. In den ersten fünf Monaten des Jahres lieferte der Hersteller 256 Jets aus und damit noch nicht einmal ein Drittel seines Jahresziels von rund 800 Maschinen. An der Börse kamen die Nachrichten am Freitag schlecht an.