Dass sich die Flugzeug-Auslieferungen zum Jahresende hin ballen, hat bei Airbus Tradition. So versucht das Management, kurz vor Toresschluss seine Jahresziele zu erreichen oder gar zu übertreffen. Im Dezember 2022 hatte der Hersteller 98 Maschinen an seine Kunden übergeben. Dennoch hatte Airbus-Chef Guillaume Faury sein bereits gekapptes Auslieferungsziel für 2022 wegen gravierender Engpässe in den Lieferketten streichen müssen./stw/jha/