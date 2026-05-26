Doch die Entwicklung der 777X als modernisierte und weniger spritdurstige Neuauflage der 777 entwickelte sich zu einer jahrelangen Hängepartie. Nicht nur die Passagierversion soll inzwischen erst 2027 kommen und damit sieben Jahre später als geplant. Auch auf den modernisierten Frachter müssen die Airlines viel länger warten. Da war es einigen Gesellschaften nur recht, dass Airbus aus seinem Passagierjet A350-1000 eine Frachtversion entwickeln wollte.