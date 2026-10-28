Der weltgrösste Flugzeughersteller Airbus steuert trotz eines Sommers mit Produktionsmängeln weiterhin auf ein Rekordjahr zu. Wie geplant sollen rund 870 Verkehrsflugzeuge den Weg zu den Kunden finden und damit etwas mehr als die 863 Jets aus dem Spitzenjahr 2019, kurz vor der Corona-Pandemie. Im dritten Quartal musste sich Airbus jedoch mit technischen Mängeln an gleich zwei Flugzeugtypen herumschlagen. Die Auslieferungen stockten, und der Umsatz und der Gewinn im Tagesgeschäft gingen zurück. Vorstandschef Guillaume Faury zeigte sich dennoch zuversichtlich, seine Jahresziele zu erreichen.