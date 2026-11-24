Der weltgrösste Flugzeughersteller Airbus verkauft seinen US-Geschäftsbereich für Satellitenplattformen in der Nähe des Kennedy Space Centers an den Finanzinvestor Cerberus. Es sei eine Vereinbarung zum Erwerb von Airbus US Space & Defense unterzeichnet worden, teilte Cerberus am Dienstag in New York mit. Den Angaben zufolge fungiert die Plattform als kommerzieller Zulieferer von Raumfahrtzeugen und bietet Konstruktion, Fertigung, Integration, Prüfung und Startvorbereitung für Kunden aus den Bereichen Wirtschaft und nationale Sicherheit an. Vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen soll die Transaktion noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Weitere Details, etwa zum Kaufpreis, wurden nicht genannt./lew/mis