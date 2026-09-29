Er sei «sehr zuversichtlich», dass das Ziel von rund 870 Verkehrsflugzeugen erreicht werde, sagte Wagner am Dienstag nach dem Erstflug des neuen Frachtflugzeugs A350F in Toulouse. Insidern zufolge bremsten Qualitätsmängel an Rumpfteilen der A321neo-Modelle die Auslieferungen im September.
Dies erhöht den Druck auf das vierte Quartal, in dem der europäische Flugzeugbauer nun eine Rekordzahl an Maschinen übergeben muss. Das Frachtflugzeug A350F soll nach einer neunmonatigen Testphase in der zweiten Hälfte 2027 ausgeliefert werden.
(Reuters)