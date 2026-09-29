Er ‌sei «sehr zuversichtlich», dass ​das Ziel von rund 870 Verkehrsflugzeugen erreicht werde, sagte Wagner am Dienstag nach dem Erstflug ‌des neuen Frachtflugzeugs A350F in Toulouse. Insidern zufolge bremsten Qualitätsmängel an Rumpfteilen der ​A321neo-Modelle die Auslieferungen im ​September.

Dies erhöht ​den Druck auf das vierte Quartal, ‌in dem der europäische Flugzeugbauer nun eine Rekordzahl an Maschinen übergeben ​muss. ​Das Frachtflugzeug ⁠A350F soll nach einer ​neunmonatigen Testphase in ⁠der zweiten Hälfte 2027 ausgeliefert ‌werden.

(Reuters)