Die noch an der Schweizer Börse kotierte Beteiligungsgesellschaft Airesis hat eine weitere Verlängerung für die Publikation ihres Geschäftsberichts 2024 erhalten. Die Regulierungsstelle der Schweizer Börse SIX Exchange Regulation (SER) hat einem Antrag der Firma auf Verschiebung der Veröffentlichung bis zum 31. Juli zugestimmt, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.