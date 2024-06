Mehrere deutsche Airlines testen Verfahren, wie am Himmel die klimaschädlichen Kondensstreifen vermieden werden können. An dem «100-Flüge-Programm» nehmen Lufthansa , Condor, Tuifly sowie die Frachtgesellschaften DHL und EAT teil, wie der Branchenverband BDL am Mittwoch in Berlin mitteilte.