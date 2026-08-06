Der Umsatz von Ralph Lauren stieg ⁠auf 1,96 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Analysten ‌hatten LSEG-Daten zufolge mit ‌1,87 Milliarden gerechnet. Der bereinigte ​Gewinn je Aktie übertraf mit 4,59 Dollar ebenfalls die Schätzungen. Für das Gesamtjahr hob das Unternehmen seine Prognose für das Umsatzwachstum auf eine Spanne ‌von fünf bis sechs Prozent an. Der Mittelwert lag damit allerdings unter den Analystenschätzungen von 6,2 ​Prozent. Die Aktie gab im vorbörslichen ​Handel leicht nach.