Etwas besser präsentierten sich japanische Aktien. Der Nikkei 225 schloss mit 66.405,56 Punkten 0,4 Prozent fester und tendierte damit auf Wochensicht ebenfalls wenig verändert. «Die Verbraucherpreise im Grossraum Tokio sind lediglich im Rahmen der Erwartungen gestiegen und das dämpft die Inflationssorgen wieder etwas», stellte Andreas Lipkow, Marktanalyst vom Broker CMC Markets, fest. Andererseits sei die Nachfrage nach einer zweijährigen Staatsanleihe im Rahmen einer Auktion enttäuschend ausgefallen, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. Darauf hin seien die Renditen gestiegen.