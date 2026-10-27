Dort standen nicht zuletzt die Aktien der in Asien besonders aktiven britischen Grossbank HSBC im Blick, die zeitweise rund 6 Prozent verloren. Zwar meldete die HSBC einen kräftigen Gewinnanstieg im dritten Quartal und will weiterhin Aktien zurückkaufen, doch die Schwäche im Vermögensverwaltungsgeschäft und die Nettozinserträge enttäuschten. Nun stehen laut RBC-Analyst Benjamin Toms die grundlegenden Ertragsentwicklungen im Quartal sowie deren Auswirkungen auf das neue Geschäftsjahr 2027 im Fokus.