Sie reagierten damit auf die schwachen Vorgaben des US-Halbleitersegments. Der volatile südkoreanische Leitindex Kospi verlor nach den Vortagesgewinnen 6,4 Prozent, wobei die Halbleiter-Schwergewichte schwächelten. Die südkoreanische Notenbank hatte erstmals seit drei Jahren die Zinsen angehoben. Zudem habe sie weitere Erhöhungen angedeutet, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. «Ein heiss laufender Immobilienmarkt sowie der seit Monaten schwache Won lieferten der Notenbank weitere Argumente, die Geldpolitik zu straffen», merkten die Experten der Landesbank Baden-Württemberg an.