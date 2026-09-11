Nach der erwarteten Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag richten sich die Blicke nun auf die US-Notenbank. Am Markt herrscht die Ansicht vor, dass die am Nachmittag zur Veröffentlichung anstehenden US-Inflationsdaten darüber entscheiden könnten, ob die Fed die Zinsen in der kommenden Woche ebenfalls anheben wird. Eine Indikation dafür gaben die am Donnerstag veröffentlichten Erzeugerpreise, deren Anstieg sich im August beschleunigte.