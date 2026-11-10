Auch japanische Aktien waren gefragt. Der Nikkei 225 schloss 2,9 Prozent höher mit 60.459,58 Punkten. Nicht ganz so gut sah es bei Aktien der Softbank aus. KI-Sorgen und heftige Kursverluste bei Technologie-Aktien hatten den japanischen Tech-Investor spürbar belastet. Im zweiten Geschäftsquartal (per Ende September) stand für Softbank unter dem Strich ein Verlust von 1,12 Billionen Yen (rund 6,3 Mrd Euro) zu Buche. Damit rutschte Softbank zum ersten Mal seit fast zwei Jahren in die roten Zahlen und verfehlte die Erwartungen von Analysten deutlich.