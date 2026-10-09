Japanische Aktien tendierten kaum verändert. Der Leitindex Nikkei 225 schloss mit 69.030,92 Punkten praktisch auf Vortagesstand. Auch auf Wochensicht tat sich wenig. Etwas in Zaum gehalten wurde der Markt durch die Aktien der Softbank . Diese gaben um über drei Prozent nach. Hintergrund war ein Bericht der «Financial Times», wonach sich das Unternehmen in Gesprächen mit Investoren aus der Golfregion befindet, um Kapital für Investitionen in Künstliche Intelligenz zu beschaffen. Die Rede war von bis zu 100 Milliarden Dollar.