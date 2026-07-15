Die technologielastigen Börsen Südkoreas und Japans legten stärker. Der südkoreanische Leitindex Kospi gewann 6,2 Prozent, der Nikkei 225 stieg um 1,5 Prozent auf 67.751,51 Punkte. Der Kospi profitierte damit einmal mehr von den Gewinnen der volatilen Halbleiterwerte. «Das Beispiel von SK Hynix macht Schule, und es gibt Gerüchte, wonach Samsung beim Listing von ADRs an der Nasdaq nachziehen will», merkte Stanzl dazu an. «SK-Hynix-ADRs notieren nur drei Tage nach ihrer Erstnotierung an der Nasdaq mehr als die Hälfte über der Bewertung der SK-Hynix-Aktien in Südkorea.»