Die Börsen reagierten auf durchwachsene Vorgaben. «Einerseits sorgen weiter rückläufige Energiepreise für Entlastung, andererseits wächst die Unsicherheit um die Führung des amerikanischen Technologiekonzerns Nvidia», so Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Marktes. Laut Medienberichten könnte sich schon bald die Zukunft von Nvidia-Chef Jensen Huang entscheiden, der nach einer Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin unter Druck steht. Der Verwaltungsrat des in Kalifornien ansässigen Konzerns schaltete sich am Mittwoch (Ortszeit) zu Beratungen zusammen, wie unter anderem die «New York Times» und das «Wall Street Journal» unter Berufung auf informierte Personen berichteten.