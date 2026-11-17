Im Vergleich zum Vortag fielen die Verluste allerdings etwas überschaubarer aus. Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten dies mit den weiter nachgebenden Ölpreisen. Hintergrund sind die Aussichten für den Ölmarkt. Die Internationale Energieagentur (IEA) hatte mitgeteilt, dass sie für das laufende Quartal von einem Angebotsüberschuss auf dem Weltmarkt von rund zwei Millionen Barrel pro Tag ausgeht. Zudem warnt die US-Investmentbank Goldman Sachs vor der Gefahr eines Überangebots im kommenden Jahr.