Unter den Nebenmärkten erholten sich indonesische Aktien nach dem Rückschlag vom Vortag. «Grund für den erneuten Schwächeanfall war die Meldung des Indexanbieters MSCI vom Freitag, man prüfe eine Herabstufung um zwei Stufen», merkten die Experten der Landesbank Baden-Württemberg an. «Damit wären indonesische Aktien nicht mehr im MSCI Emerging Markets Index gelistet, sondern ein sogenannter 'Standalone Market'.» Sollte MSCI diese Herabstufung entsprechend umsetzen, läge das Land auf einer Stufe mit Argentinien und Zimbabwe. Auf Sicht eines Jahres haben indonesische Aktien über 30 Prozent verloren und sich damit merklich schwächer als andere Börsen der Region entwickelt./mf/mis