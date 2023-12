In Japan ging es nach den deutlichen Gewinnen am Vortag etwas nach unten. Im Gegensatz zu China haben sich japanische Aktien im laufenden Jahr dank der anhaltend niedrigen Zinsen überdurchschnittlich gut entwickelt. Der Nikkei 225 beendete den Handel mit 0,42 Prozent Abschlag bei 33 539,62 Punkten. Besser sah es in Australien aus. Der S&P/ASX 200 legte um 0,7 Prozent auf 7614,28 Punkte zu. Auch in Indien und Südkorea ging es nach oben./mf/stk