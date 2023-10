Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Dienstag deutlich nachgegeben. Als Belastungsfaktoren wurden gemischte Signale von der Wall Street, der starke US-Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen in der Region sowie der Anstieg der Anleiherenditen auf den höchsten Stand seit fast sechzehn Jahren genannt. Die Börsen in Festland-China blieben feiertagsbedingt erneut geschlossen.

03.10.2023 08:46