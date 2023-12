Das glatte Gegenteil waren die chinesischen Börsen. Sie setzten mit dem Abwärtstrend seit Jahresbeginn die Talfahrt der Vorjahre fort. Faktoren wie die holperige Wirtschaftserholung und weltpolitische Spannungen hielten Investoren zurück. Das zeigte sich auch am Verhalten ausländischer Investoren, die laut Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg so wenig in Aktien an chinesischen Festlandbörsen investierten wie schon länger nicht mehr.