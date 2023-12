Die am Montag geöffneten Aktienbörsen im asiatisch-pazifischen Raum haben den Handel mit leichten Gewinnen beendet. Der Nikkei 225 schloss 0,26 Prozent höher bei 33 254,03 Punkten. In China gewann der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen 0,31 Prozent auf 3347,45 Punkte. Die Märkte in Hongkong und Sydney blieben ebenso geschlossen wie die in Europa und den USA./he

25.12.2023 16:01