Der Hang-Seng-Index in Hongkong erholte sich von den Vortagesverlusten und gewann im späten Handel 1,3 Prozent auf 16 411,47 Punkte.Während die Aktienbörsen in Europa und den USA von Rekord zu Rekord eilten, zeigte sich beim Hang Seng das gegenteilige Bild, schreiben die Experten der LBBW. Der in Hongkong beheimatete Aktienindex, der vor allem chinesische Aktien enthält, litt laut der Experten zuletzt unter Konjunktursorgen für China. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen stieg am Dienstag um 0,2 Prozent auf 3426,80 Punkte.