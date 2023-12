Trotz guter Vorgaben der Wall Street haben sich die asiatischen Börsen am Freitag durchwachsen entwickelt. Den Gewinnen in Australien, Indien und Südkorea standen Verluste in Japan entgegen. Auf Wochensicht lagen die Börsen der Region Asien-Pazifik leicht im Minus.

08.12.2023 09:09