Beflügelt von positiven Vorgaben aus den Vereinigten Staaten haben die Börsen in Asien am Montag zugelegt. Sie wurden angetrieben vom Optimismus über eventuelle Zinssenkungen der US-Notenbank Fed, der am Freitag den wegweisenden US-Leitindex Dow Jones Industrial erstmals über 40 000 Punkten hatte schliessen lassen.