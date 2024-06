Asiens Aktienmärkte sind am Dienstag von den Rekorden an den US-Börsen etwas gestützt worden. Besonders gefragt waren im Kielwasser der amerikanischen Tech-Stärke die Titel von Halbleiterunternehmen sowie von Zulieferern des US-Elektroautobauers Tesla . Am Montag hatten sowohl der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 als auch der marktbreite S&P 500 erneut Bestmarken aufgestellt.