Mehrheitlich im Minus sind die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost in die neue Woche gestartet. Die Anleger hätten sich mit dem uneinheitlich gewerteten US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag befasst, um Anhaltspunkte für die nächste geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank Fed zu erhalten, hiess es von Börsianern. So bleibt es ungewiss, ob die US-Notenbank den Leitzins doch noch weiter erhöhen wird, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Daher rücken nun Inflationszahlen in den kommenden Tagen in den Blick. Zudem laste der Krieg Russlands gegen die Ukraine weiter auf der Stimmung, hiess es weiter.

07.08.2023 08:58